В Петербурге задержан педофил, который изнасиловал 4-летнюю девочку

В Ленинградской области пойман педофил, надругавшийся над четырехлетним ребенком.

В Ленинградской области правоохранительные органы задержали мужчину, который изнасиловал четырехлетнюю девочку. Информация о поимке преступника появилась на официальном сайте Главного управления МВД. Педофилом оказался 32-летний кировчанин.

Оперативники установили, что местный житель напал на малолетнюю девочку, когда остался с ней наедине в квартире близкой знакомой. Когда мать ребенка отлучилась по делам, тот напал на девочку и совершил насильственные действия сексуального характера. После этого разбойник отправился в бега. Однако, далеко уйти ему не удалось: преступление раскрыли по “горячим следам”. Злоумышленник успел выехать за пределы области, но все равно казался в руках представителей закона.

В настоящее время мужчина находится в отделении полиции. Решается вопрос относительно меры пресечения гражданина. Ведется уголовное дело.

