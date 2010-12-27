В Петербурге задержали вора, похитившего крест за 260 тысяч рублей

Мошенник не смог сдержаться и навестил "точку" на следующие сутки.

Правоохранительные органы задержали вора, который украл в ювелирном магазине православный крест, стоимостью 260 тысяч рублей. Полиция отметила, что на следующий день после первого преступления, мужчина явился в тоже заведение. чтобы поживиться чем-нибудь еще. Об инциденте рассказали представители УВО Росгвардии по региону.

Ограбление произошло 28 августа. Мужчина зашел в заведение по Невскому проспекту, 114/116 и вынес оттуда дорогостоящее изделие. На следующий день вор вернулся снова. Охрана опознала злоумышленника. Представители Росгвардии доставили преступника в отделение полиции. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы установили, что вором является 59-летний рецидивист.

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