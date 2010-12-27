В Петербурге задержали серийного вора велосипедов

Вневедомственная охрана в Петербурге задержала мужчину, которого подозревают в серии краж велосипедов. Оказалось, что задержанный ранее уже попадался на преступлениях.

В пятницу, 1 декабря, группа задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Невскому району поймали предполагаемого серийного вора велосипедов. Мужчину обнаружили в 03.45 около дома 6, корпус 1 на Союзном проспекте.

Когда подозреваемый увидел патрульных, он быстрым шагом начал удаляться от их машины и хотел спрятаться во дворе. Но охранники не дали ему уйти.

Получить изображение мужчины удалось с записей камер в одной из парадной дома 8 на улице Бадаева. Оттуда подозреваемый украл два велосипеда в четверг, 30 ноября. Также он подходил под описание преступника, который уже своровал несколько байков в невском районе.

Задержанного отвезли в отделение полиции. Так оказалось .что проблемы с законом у него не в первый раз. Ранее его уже судили за кражу, завладение чужим автомобилем и причинение умышленного вреда здоровью.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность мужчины к серии краж велосипедов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Петербургу