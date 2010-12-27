В Петербурге задержали мужчину, застрелившего парня на остановке

Найден подозреваемый в умышленном убийстве на площади Стачек

Уголовный розыск Кировского район задержал жителя Петербурга, которого следствие считает причастным к убийству молодого человека на площади Стачек, сообщает 3 декабря региональное управление МВД.

Выйти на след 34-летнего подозреваемого удалось накануне вечером. По версии следствия, между мужчиной и погибшим произошел конфликт на автобусной остановке. Утром, 2 декабря, застреленного в грудь 29-летнего уроженца Перми обнаружили на скамейке на площади Стачек. В СК отметили, что участники разборок ранее не были знакомы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Задержанный уже был судим за хранение и распространение наркотиков.