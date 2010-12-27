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В Петербурге задержали мужчину, застрелившего парня на остановке
Сегодня, 11:31
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nadiputintseva
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В Петербурге задержали мужчину, застрелившего парня на остановке

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Найден подозреваемый в умышленном убийстве на площади Стачек

Уголовный розыск Кировского район задержал жителя Петербурга, которого следствие считает причастным к убийству молодого человека на площади Стачек, сообщает 3 декабря региональное управление МВД.

Выйти на след 34-летнего подозреваемого удалось накануне вечером. По версии следствия, между мужчиной и погибшим произошел конфликт на автобусной остановке. Утром, 2 декабря, застреленного в грудь 29-летнего уроженца Перми обнаружили на скамейке на площади Стачек. В СК отметили, что участники разборок ранее не были знакомы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Задержанный уже был судим за хранение и распространение наркотиков. 

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Теги: новости спб , оружие , суд , убийство
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб Происшествия

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