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В Петербурге задержали банду несовершеннолетних угонщиков
Сегодня, 11:37
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lesjasap
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В Петербурге задержали банду несовершеннолетних угонщиков

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Руки малолетних бандитов запачканы минимум двумя преступлениями.

Правоохранительные органы задержали банду несовершеннолетних угонщиков автомобилей. Лидером группировки оказался 17-летний юноша. По сведениям полиции, он с "коллегами" украл автомобиль "ВАЗ 2106" на Богатырском проспекте в июне 2018 года. Примерно в это же время злоумышленниками был угнан "Хендай Солярис", который принадлежит кашеринговой компании.

В настоящее время транспортное средство найдено и изъято у преступников. Все машины возвращены владельцам. Оперативники отметили, что ранее молодые люди не попадали в поле зрения представителей закона. В группе было четверо ребят 2001, 2002 и 2003 годов  рождения.

Фото: Pixabay.com

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