В Петербурге заблокировали сайты с фальшивыми дипломами и аттестатами

Сотрудники прокуратуры Кронштадта провели проверку и нашли в интернете несколько сайтов, где продавали поддельные дипломы и школьные аттестаты. Ведомство попросило заблокировать эти ресурсы.

Кронштадтские прокуроры исследовали интернет-ресурсы на предмет нарушений закона о продаже поддельных документов. В результате специалисты нашли сайты, где торговали фальшивыми дипломами ВУЗов и техникумов, а также школьными аттестатами.

Авторы ресурсов обещали документы без фактического обучения в школах, техникумах и университетов. Страницы также нарушали закон, пропагандируя отклонение от установленных правил использования документов об образовании. При этом доступ к сайту имели все без исключения граждане.

"Прокуратура района предъявила в Кронштадтский районный суд заявления о блокировке сайтов", - написали в пресс-службе прокуратуры.

Суд встал на сторону ведомства. И в полном объеме поддержал запросы обращения. В результате все ресурсы заблокировали.