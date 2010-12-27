Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге заблокировали сайты с фальшивыми дипломами и аттестатами
Сегодня, 16:20
0
Asyaromanenkova
24

В Петербурге заблокировали сайты с фальшивыми дипломами и аттестатами

0
 
 

Сотрудники прокуратуры Кронштадта провели проверку и нашли в интернете несколько сайтов, где продавали поддельные дипломы и школьные аттестаты. Ведомство попросило заблокировать эти ресурсы.

Кронштадтские прокуроры исследовали интернет-ресурсы на предмет нарушений закона о продаже поддельных документов. В результате специалисты нашли сайты, где торговали фальшивыми дипломами ВУЗов и техникумов, а также школьными аттестатами.

Авторы ресурсов обещали документы без фактического обучения в школах, техникумах и университетов. Страницы также нарушали закон, пропагандируя отклонение от установленных правил использования документов об образовании. При этом доступ к сайту имели все без исключения граждане.

"Прокуратура района предъявила в Кронштадтский районный суд заявления о блокировке сайтов", - написали в пресс-службе прокуратуры.

Суд встал на сторону ведомства. И в полном объеме поддержал запросы обращения. В результате все ресурсы заблокировали.

Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , фальшивые аттестаты , фальшивые дипломы
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5