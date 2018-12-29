В Петербурге за сутки произошло три пожара

Спасатели ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о трех пожарах за сутки 26 и 27 января.
Так, в девятиэтажном доме на проспекте Космонавтов загорелась квартира. Сообщение о пожаре спасатели получили в 02:52. Пламя полностью охватило однокомнатную квартиру. Пожар удалось потушить только через час.
Также загорелась обстановка в однокомнатной квартире на улице Бассейной.
Помимо этому, спасатели сообщили о пожаре в Центральном районе Петербурга. Там в четырехэтажном капитально-ремонтируемом здании горел мусор на 30 "квадратах". Возгорание произошло в доме №10 на улице Печатника Григорьева.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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