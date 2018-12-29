В Петербурге за контрабанду картин отправили в колонию двух китайских граждан

Они пытались вывезти подлинники картин русских художников.

В четверг, 17 января, Московский районный суд Северной столицы вынес приговор двум китайским гражданам ,которые занимались контрабандой картин. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Фэнюе Чэнь и Дуна Чэнь, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ. сказано в сообщении

Как оказалось, мужчины купили в Москве и Санкт-Петербурге такие картины, как "Ленин на съезде комбедов" автора Фридмана общей стоимость 49 587 рублей , этюд "Ленин с красноармейцами у карты" автора Токарева за 66 857 рублей, этюд "Пастушок" автора Соломина Н.К. за 50 564 рубля, а также "Портрет женщины с гранатовым кулоном" автора Иогансона стоимостью в 1 534 140 рублей. Все эти полотна являются культурными ценностями.

Стоит отметить, что Чэнь Фэнюе занимает пост директора Хейлунцзянской академии художеств в городе Харбин, а Чэнь Дун работает в этом учреждении. Подсудимые приобрели предметы искусства для выставки в этом учреждении.

Далее, 30.05.2018, имея опыт законного перемещения через границу культурных ценностей, вступили в сговор на незаконное перемещение картин, путем сокрытия их в багаже. Картины были обнаружены в ходе досмотра сказано в сообщении

Мужчины вину признали. В итоге суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.

Картины конфискованы в доход российского государства.

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