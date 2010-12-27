Петербуржцам запретили выезжать на лед на машине

Нарушители могут получить штраф за это от 1 до 5 тысяч рублей.

На водных объектах Петербурга с приближением весны все чаще происходят несчастные случаи, связанные с провалами транспорта под лед. Это приводит к гибели людей и потере средств передвижения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

К тому же в таких ситуациях довольно трудно быстро оказать помощь. Это послужило повод запретить выезд на лед в Петербурге. Нарушители могут получить штраф за это от 1 до 5 тысяч рублей.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности просит не выезжать на лед и не подвергать свою и чужие жизни опасности.

Фото: lenobl.ru