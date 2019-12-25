В Петербурге возбудили уголовное дело после отравления спиртом 9-летнего мальчика

В полицию доставили его 26-летнюю мать.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге после отравления 9-летнего ребенка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Дело возбуждено в отношении 26-лентей матери мальчика по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

В отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. ГУ МВД по региону

Напомним, что инцидент произошел 22 августа возле дома №30 на Петергофском шоссе. Ребёнка в состоянии алкогольного отправления обнаружили прохожие. Медики диагностировали у пострадавшего серьезное отравление этанолом.

Ранее мы сообщали о том, что за жизнь 9-летнего петербуржца, отравившегося этанолом, продолжают бороться врачи.

Фото:Piter.TV