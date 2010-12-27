В Петербурге водохранилище стало зеленым и неприятнопахнущим

В Красносельском районе по неопределенным причинам водохранилище сменило цвет и запах.

В Красносельском районе Петербурга водохранилище поменяло свой обычный цвет. Теперь на улице Маршала Казакова вода зеленого цвета. Необычное превращение заметили местные жители, которые сразу же начали бить тревогу.

По словам очевидцев, помимо изменения цвета водохранилища, в воздухе царит неприятный запах, который напоминает канализационный.

Стоит отметить, что администрация Красносельского района должна была уничтожить незаконную свалку на проспекте Героев, дом. №30. Еще в ноябре 2017 года суд принял ходатайство прокурора и обязал устранить свалку. Однако ответчик обжаловал решение, но после передачи в Городской суд, последний оставил первое решение без каких-либо изменений.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург