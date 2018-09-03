В Петербурге во время реконструкции затопило торговый центр

Большая лужа образовалась на третьем этаже ТЦ "Сити Молл"

Вечером 3 сентября, во время ремонта в ТЦ "Сити Молл" повредили трубу, в результате третий этаж комплекса "пустился в плаванье". Посетители отмечают, что им приходится буквально ходить по лужам.

видимо решили сэкономить на реконструкции, что даже не стали приостанавливать работу торгового центра возмущается посетитель

На кадрах видно, что по всему этажу образовались лужи. Очевидцы отмечает, что вода льется с потолка.

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