В Петербурге выступят звезда мирового джаза Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова

Выступление Мистера Мелвина представляет собой микс джаза, блюза, фанка и госпела.

На площадке Aurora Concert Hall пройдет концерт звезды мирового джаза Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова. Джазовый вечер состоится 25 сентября.

Квартет будет аккомпанировать французскому артисту с бархатным баритоном. Он гастролирует по всему миру, выступая на площадках Европы, Америки, Африки и центральной Азии. Организаторы отмечают, что певец также является композитором. Свое становление в качестве музыканта Мелвин начал на родине джаза — в Новом Орлеане.

В последние несколько лет Алексей Черемизов активно гастролирует по России с проектами, в которым принимают участие зарубежные артисты. Пианист подготовил для Филармонии джазовой музыки выступления музыкантов из США и Франции.

Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

Фото: предоставлено организаторами