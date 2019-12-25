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В Петербурге выступят звезда мирового джаза Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова
Сегодня, 10:22
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В Петербурге выступят звезда мирового джаза Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова

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Выступление Мистера Мелвина представляет собой микс джаза, блюза, фанка и госпела.

На площадке Aurora Concert Hall пройдет концерт звезды мирового джаза Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова. Джазовый вечер состоится 25 сентября.

Квартет будет аккомпанировать французскому артисту с бархатным баритоном. Он гастролирует по всему миру, выступая на площадках Европы, Америки, Африки и центральной Азии. Организаторы отмечают, что певец также является композитором. Свое становление в качестве музыканта Мелвин начал на родине джаза — в Новом Орлеане. 

В последние несколько лет Алексей Черемизов активно гастролирует по России с проектами, в которым принимают участие зарубежные артисты. Пианист подготовил для Филармонии джазовой музыки выступления музыкантов из США и Франции. 

Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести здесь. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: алексей черемизов, джаз, концерт, мистер мелвин, музыканты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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