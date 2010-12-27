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Иностранцы в 1,5 раза чаще заказывали водные экскурсии, чем в прошлом году
Сегодня, 15:13
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lesjasap
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Иностранцы в 1,5 раза чаще заказывали водные экскурсии, чем в прошлом году

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Такую статистику предоставили водные операторы.

Единый центр водного туризма зафиксировал увеличение популярности экскурсий среди иностранных туристов. Туры по рекам и каналам города стали интересовать зарубежных гостей Северной столицы в полтора раза больше, чем за тот же период в 2017 году.

Рост показателей специалисты связывают с проведением в городе Чемпионата мира по футболу. Чаще всего водные туры заказывали египтяне, немцы, марроканцы, граждане Дании, АРгентины и Мексики. Наибольший интерес у болельщиков вызывал развод мостов через Неву.

Представители центра отметили, что реализация билетов через онлайн сервисы составила 20 процентов от всех продаж.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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