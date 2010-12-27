В Петербурге выпустят комикс об Эрмитаже

В декабре этого года петербургское издательство "Арка" выпустит первый комикс про Эрмитаж.

В декабре этого года появится первый в России музейный комикс "Путешествие по Эрмитажу.Царица тюльпанов", который выйдет в петербургском издательстве "Арка". Об этом пишет "Фонтанка".



Авторами проекта выступили художник Варвара Помидор, которая рисовала иллюстрации к детской сказке "Простодурсен" и куратор фестиваля "Детские дни в Петербурге" Дарья Агапова. Их герои - школьники Ваня и Тася, которые случайно встречаются в Эрмитаже и начинают изучать картины.



Издание больше всего подходит детям от 8 до 12 лет, однако в целом это будет интересно аудитории "хоть до 108 лет", считает инициатор проекта, руководитель петербургского издательства комиксов "Бумкнига" Дмитрий Яковлев.



Презентация комикса пройдет в начале декабря в Москве на ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction". До конца 2017 года книга поступит на прилавки книжных магазинов. Планируется, что создатели проекта издадут еще два комикса об Эрмитаже. Сроки пока не известны.