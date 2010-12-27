Настольная игра про Петербург начинается в парадной и заканчивается на ЗСД

В Петербурге выпустили аналог советской игры "С утра до вечера" о городе. Настолка начитается в парадной в районе обеда, а заканчивается под утро на ЗСД.

Появилась очередная настольная игра о Петербурге. На этот раз Северная столица стала героиней аналога советской настолки "С утра до вечера". Если в старой версии ходя по полю вы "проживали" обычный день, то в современной версии речь идет о "дне петербуржца" (скорее туриста).

Начинается игра в парадной незадолго до полуденного выстрела пушки на петропавловской крепости. За день герои обходят Эрмитаж, стрелку Васильевского острова, попадают на футбольный матч, исследуют башню "Лахта центра".

Строящийся небоскреб, дневной дождь, разводные мосты и потасовка с фанатами "Спартака" откидывает игрока на несколько клеток назад. А вот помощь туристам, поход на матч "Зенита" отправляют игроков вперед.

Настольную игру можно будет бесплатно взять в некоторых кафе и пространствах Северной столицы.

Фото: Музей советских игровых автоматов