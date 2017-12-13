В Петербурге более 2,2 тысяч человек не получают вовремя зарплату

В городе на Неве вдвое возросли долги по зарплате

На первое февраля 2018-го долги работодателей по заработной плате увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. Такую статистику привели представители Петростата.

Сообщается, что сотрудники предприятий Северной столицы недополучили 236,9 миллионов рублей. С января сумма долга увеличилась на 25,2 процента. Чаще всего вовремя с работниками не могут рассчитаться руководители обрабатывающих производств. Их долг составляет 113,3 миллиона рублей из общей суммы. В “лидерах” также держатся строительные организации и транспортные компании. По данным направлениям задолженность возросла в 1,6 раз.

В Ленинградской области ситуация ненамного лучше. Там работодатели должны 70,9 миллионов рублей. С 2017 года долг увеличился на 14,8 процентов.

Всего в Петербурге “затянули пояса” более 2,2 тысяч человек, в области - около 700 человек.

