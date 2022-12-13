В Петербурге вчерашний день стал четвертым из холодных за эту зиму

"Но интрига этого похолодания в том, будет ли предстоящая ночь на 23 февраля самой холодной этой зимой".

Вчерашний день стал четвертым из холодных за эту зиму. Среднесуточная температура воздуха в Петербурге 21 февраля составила -9,2 градуса. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Но интрига этого похолодания в том, будет ли предстоящая ночь на 23 февраля самой холодной этой зимой. Александр Колесов, синоптик

В среду, 22 февраля, в Северной столице снова ясно и морозно. В центре города до -15 градусов, по окрестностям до -17…-19 градусов.

Ветер в течение ночи поменял свое направление с восточного на северное. Поэтому облачность с Ладожского озера ночью прошла через город, прикрыв тонкой плёнкой снежка весь Петербург.

Фото: Piter.tv