В Петербурге в преддверии Дня ВМФ заложат пятый тральщик

Корабль получил название "Петр Ильичев".

В преддверии празднования Дня Военно-морского флота России в Петербурге будет заложен тральщик, предназначенный для поиска и уничтожения мин. Для города корабль станет пятым объектом противоминной обороны. Об этом сообщает представитель пресс-службы Минобороны по департаменту информации и массовых коммуникаций капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Судно будет заложено днем 27 июля. Его назовут в память о моряка-тихоокеанца, Героя СССР Петра Ильичева. Водоизмещение проекта составляет около 900 тонн. Корабль из монолитного стеклопластика сможет достигать скорость в 16,5 узлов. на его борту помещается 44 человек экипажа.

Отметим, что головной корабль серии будет возглавлять водную колонну Северной столицы во время парада 29 числа.

Фото: Piter.tv