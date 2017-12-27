В Петербурге в огне погибла молодая пара

По факту случившегося ведется проверка.

Следственный комитет Санкт-Петербурга проясняет обстоятельства вчерашнего пожара, в котором погибли мужчина и женщина.

По информации ГСУ СК РФ по городу, огонь вспыхнул утром 23 января на улице Партизана Германа. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В комитете пояснили, что по результатам проверки они примут процессуальное решение.

Напомним, пожарные боролись с огнем в однокомнатной квартире. Там выгорела обстановка на площади 5 метров. Огонь удалось ликвидировать через полтора часа. В ГУ МЧС о погибших не сообщалось.