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В Петербурге в огне погибла молодая пара
Вчера, 14:11
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nadiputintseva
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В Петербурге в огне погибла молодая пара

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По факту случившегося ведется проверка.

Следственный комитет Санкт-Петербурга проясняет обстоятельства вчерашнего пожара, в котором погибли мужчина и женщина.

По информации ГСУ СК РФ по городу, огонь вспыхнул утром 23 января на улице Партизана Германа. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В комитете пояснили, что по результатам проверки они примут процессуальное решение.

Напомним, пожарные боролись с огнем в однокомнатной квартире. Там выгорела обстановка на площади 5 метров. Огонь удалось ликвидировать через полтора часа. В ГУ МЧС о погибших не сообщалось. 

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Теги: в пожаре погибли 2 человека , новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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