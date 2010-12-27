В Петербурге увеличат мобильность горожан

Причиной судебного процесса послужила уличная реклама, установленная на проспекте Большевиков.

Советник вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Дарья Табачникова рассказала о планах Смольного повысить мобильность местных жителей. Приоритетом у правительства на данный момент является обеспечение и развитие велоинфраструктуры города. Об этом спикер заявила во время интервью "Городу+".

У нас есть цель, чтобы люди ехали, чтобы это было комфортно, и неважно, на чем они едут – это их выбор отмечает специалист

По мнению политика, на данный момент количество транспортных средств, разъезжающих по городу превышает возможности улиц, спроектированных много лет назад. Среди основных задач чиновников - изменение ситуации и увеличение комфортного движения для водителей. Над решением проблемы работают представители Комитета по транспортной инфраструктуре и петербургские активисты.

Мобильность – это когда люди могут с удобством перемещаться по городу совершенно разными способами. Это один из показателей качества жизни. У нас же нет цели впихнуть в город миллион автомобилей за установленное время добавила Дарья Табачникова

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