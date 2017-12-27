В Петербурге утопленника вырубали изо льда в сточной канаве

В Невском районе Петербурга в канаве со сточными водами нашли тело мужчины. Погибший вмерз в лед, поэтому его пришлось вырубать.

Прохожий наткнулся на ужасающую находку около дома 1 на улице Еремеева. В сточной канаве он увидел торчащую изо льда голову человека. На место трагедии в 16.35 вызвали полицию.

Прибывшим на место специалистам пришлось вырезать тело погибшего из водоема размером четыре на пятнадцать метров. на вид погибшему оказалось 50-60 лет. Волосы на голове седые. Одет мужчина был в куртку и джинсы.

При осмотре никаких следов насильственной смерти на теле не нашли. Эксперты установили, что тело пролежало в воде не более трех дней. Тело направили в морг. Там специалисты будут устанавливать причину его смерти, а также попробуют идентифицировать погибшего.

Правоохранительные органы Невского районы выясняют обстоятельства гибели незнакомца, сообщает АН "Оперативное прикрытие".