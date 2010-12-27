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В Петербурге установлен летний максимум электропотребления
Сегодня, 8:29
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lesjasap
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В Петербурге установлен летний максимум электропотребления

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Рекорд 2016 года побит из-за аномальной жары.

В Северной столице зафиксирован максимальный показатель потребления электроэнергии за летний период. Такую ситуацию специалисты связывают с непрекращающейся жарой. Аномальные температуры заставили местных жителей включить кондиционеры и другие устройства для охлаждения.

Рекорд по трафику установлен 20 июля. Шкала достигла 5,236 МВ. Это количество на 309 МВт больше, чем предыдущий максимум, зарегистрированный в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада".

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня

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