В Петербурге установлен летний максимум электропотребления

В Северной столице зафиксирован максимальный показатель потребления электроэнергии за летний период. Такую ситуацию специалисты связывают с непрекращающейся жарой. Аномальные температуры заставили местных жителей включить кондиционеры и другие устройства для охлаждения.
Рекорд по трафику установлен 20 июля. Шкала достигла 5,236 МВ. Это количество на 309 МВт больше, чем предыдущий максимум, зарегистрированный в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада".
Фото: Piter.tv