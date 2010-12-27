В Петербурге ушел из жизни старейший работник ЛЭТИ Юрий Таиров

С именем ученого связана целая эпоха технологического развития полупроводникового карбида кремния.

В субботу, 14 декабря, ушел из жизни заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат премии правительства РФ в области образования и заслуженный профессор ЛЭТИ Юрий Таиров. Все жизнь специалиста по твердотельной электронике была связана с Первым электротехническим университетом.

Юрий Михайлович Таиров прошел все ступени в ЛЭТИ от студента до заведующего кафедрой. В 1959-1962 годах, во время обучения в аспирантуре, был отправлен на стажировку в Калифорнийский университет. По возвращении занялся вопросами синтеза и исследования свойств соединения карбида кремния. По этой тематике защитил докторскую в 1975-м году. Технология, выведенная Таировым, фактически определила промышленное освоения химического соединения как материала экстремальной электроники, она используется лабораториями и организациями по всему миру и по сей день.

Кроме того, Юрий Михайлович занимался общественной работой и последние годы возглавлял Историческую комиссию ученого совета ЛЭТИ. Ученому было 88 лет.

Коллектив СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и редакция Piter.TV выражают свои соболезнования близким и родным Юрия Таирова.

Фото: пресс-служба СПбГЭТУ "ЛЭТИ"