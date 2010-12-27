В Петербурге скончался популярный ученый Геннадий Леонов

Проблемы со здоровьем у Леонова случились после командировки.

23 апреля в Санкт-Петербурге на 71-году ушел из жизни российский ученый Геннадий Леонов. Более 30 лет он возглавлял математико-механический факультет СПбГУ и был самым цитируемым в России.

По информации "Петербургского дневника", Леонов вернулся в город после командировки 31 марта и попал в реанимацию с инсультом и гипертензией легких. Ученый являлся автором более 400 научных публикаций в области математики, механики, информатики и теории управления.

Геннадий Леонов был принят в Финскую академию наук, в которой состоит более 500 иностранных ученых. Среди них только шесть представителей России.