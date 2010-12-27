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В Петербурге убирают шатры ЧМ-2018
Сегодня, 7:59
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lesjasap
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В Петербурге убирают шатры ЧМ-2018

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Город постепенно избавляется от "следов" ЧМ по футболу.

Из Санкт-Петербурга начинают убирать торговые шатры. установленные к Чемпионату мира по футболу-2018. Разрешение на реализацию продукции было дано властями только на время проведения международного спортивного события. Об этом сообщают представители пресс-службы Комитета по контролю за имуществом.

На данный момент демонтированы прилавки на территории Александровского сада и Большой Морской улице. Ранее там устанавливали павильоны в форме гигантского футбольного мяча. В ближайшее время и другие точки будут убраны.

Напомним, что 16 июля рабочие ликвидировали конструкции на бывшей фан-зоне на Конюшенной площади.

Фото: visit-petersburg.ru

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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