В Петербурге убирают шатры ЧМ-2018

Город постепенно избавляется от "следов" ЧМ по футболу.

Из Санкт-Петербурга начинают убирать торговые шатры. установленные к Чемпионату мира по футболу-2018. Разрешение на реализацию продукции было дано властями только на время проведения международного спортивного события. Об этом сообщают представители пресс-службы Комитета по контролю за имуществом.

На данный момент демонтированы прилавки на территории Александровского сада и Большой Морской улице. Ранее там устанавливали павильоны в форме гигантского футбольного мяча. В ближайшее время и другие точки будут убраны.

Напомним, что 16 июля рабочие ликвидировали конструкции на бывшей фан-зоне на Конюшенной площади.

Фото: visit-petersburg.ru