В Петербурге у офиса "Единой России" скелет дожидается пенсии

Утром 19 июля активисты из движения "Время" оставили около офиса петербургского отделения "Единая россия" скелет. На него оппозиционеры повесили табличку "Дождался пенсии", а также значок "Я люблю Медведева".
В России, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 64 года, увеличивать возраст выхода на пенсию до 65 - кощунство и издевательство
говорится в официальном сообщении представителей "Весны" в социальной сети Вконтакте
Отметим, что накануне в городе прошла массовая акция против принятия увеличения пенсионного возраста. Днем 19 июля в Государственной думе пройдет повторное рассмотрение данного предложения. Если инициатива будет принята, то выйти на пенсию мужчины смогут с 65 лет, женщины - с 63. В тоже время средняя продолжительность жизни в государстве составляет 64 года.
Фото: Вконтакте/Движение "Время"