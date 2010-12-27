В Петербурге у офиса "Единой России" скелет дожидается пенсии

Очередную акцию против пенсионной реформы организовали оппозиционеры из "Времени".

Утром 19 июля активисты из движения "Время" оставили около офиса петербургского отделения "Единая россия" скелет. На него оппозиционеры повесили табличку "Дождался пенсии", а также значок "Я люблю Медведева".

В России, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 64 года, увеличивать возраст выхода на пенсию до 65 - кощунство и издевательство говорится в официальном сообщении представителей "Весны" в социальной сети Вконтакте

Отметим, что накануне в городе прошла массовая акция против принятия увеличения пенсионного возраста. Днем 19 июля в Государственной думе пройдет повторное рассмотрение данного предложения. Если инициатива будет принята, то выйти на пенсию мужчины смогут с 65 лет, женщины - с 63. В тоже время средняя продолжительность жизни в государстве составляет 64 года.

Фото: Вконтакте/Движение "Время"