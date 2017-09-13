В Петербурге у матери-наркоторговки изъяли маленького сына

Накануне в Кировском районе Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали наркодилершу, которая ранее имела судимости. В результате обыска у женщины были изъяты запрещенные вещества, а также 10-месячный ребенок.

Как сообщает "Петербургский дневник", накануне в Кировском районе Петербурга сотрудниками транспортной полиции была выявлена 34-летняя женщина, распространявшая наркотики при помощи тайников-"закладок". Ранее дилерша уже имела несколько судимостей за распространение запрещенных веществ.



В квартире женщины провели обыски и нашли целый ассортимент наркотиков: метамфетамин, гашиш, МДМА, общей массой около 13 грамм, что является крупным размером, уточнили в УТ МВД РФ по СЗФО.



Также выяснилось, что женщина живет в квартире вместе с 10-месячным сыном в антисанитарных условиях. Было установлено, что на протяжении всей беременности уголовница употребляла наркотики. Медики выявили у ее ребенка ряд серьезных заболеваний.



Малыша доставили в дежурную часть, а после передали врачам.



Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. По данному факту возбуждено уголовное дело, а пока женщину отпустили под подписку о невыезде.