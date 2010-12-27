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В Петербурге у корейского консула украли 4,4 тысячи долларов
Сегодня, 10:06
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lesjasap
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В Петербурге у корейского консула украли 4,4 тысячи долларов

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Утренний прием пищи стоит иностранке несколько тысяч долларов.

В Центральном районе Петербурга дипломат из Республики Корея лишился наличных денег. Жертвой грабителей стала консул. У женщины пропало портмоне, в котором находилась крупная сумма денег в валюте.

Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел утром 15 августа. Иностранка собиралась расплатиться за завтрак, когда поняла, что у нее пропал кошелек. В общей сложности кореянка лишилась 4,4 тысячи американских долларов.

В настоящее время правоохранительные органы изъяли из заведения записи с камер видеонаблюдения, чтобы опознать преступника.  Полиция расследует данное преступление. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Криминальные происшествия

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