В Петербурге у инспектора транспортной полиции украли два iPhone X

Девушка не успела донести до дома два новых дорогостоящих смартфона.

Сотрудница Балтийского линейного отдела МВД России по транспорту не смогла порадоваться обновкам, так как по дороге домой у нее выхватили сумку с двумя новыми iPhone X , сообщила 7 января "Фонтанка".

28-летняя инспектор приобрела в магазине два смартфона, стоимостью около 90 тыс. рублей за каждый, вечером 6 января в ТЦ "Лондон Молл". По дороге к дому, расположенному по улице Осипенко, неизвестный мужчина вырвал у нее сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая заявила, что в украденной сумке кроме двух телефонов находилось 50 тыс. рублей, дорогостоящий браслет и ключи от дома. Также отмечается, что и сама сумка представляла собой ценность.

Общая сумма ущерба составила 260 тыс. рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".