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В Петербурге столкнулись дорожный "Оптимус Прайм" и пожарная машина

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В пятницу вечером, 1 сентября столкнулся необычный легковой автомобиль Logan и пожарная машина.

Как сообщает "Водитель Петербурга", вечером 1 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и пожарной машиной.

По словам очевидцев, на пожарной машине не были включены спецсигналы и проблесковые маячки, однако водитель иномарки очень спешил, что привело к столкновению. Легковой автомобиль вылетел на газон, машина лишилась заднего стекла.

Отметим, что на иномарке шильда, в которой можно узнать Оптимуса Прайма.

Теги: дтп спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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