Как сообщает "Водитель Петербурга", вечером 1 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и пожарной машиной.
По словам очевидцев, на пожарной машине не были включены спецсигналы и проблесковые маячки, однако водитель иномарки очень спешил, что привело к столкновению. Легковой автомобиль вылетел на газон, машина лишилась заднего стекла.
Отметим, что на иномарке шильда, в которой можно узнать Оптимуса Прайма.
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В Петербурге столкнулись дорожный "Оптимус Прайм" и пожарная машина
В пятницу вечером, 1 сентября столкнулся необычный легковой автомобиль Logan и пожарная машина.
Как сообщает "Водитель Петербурга", вечером 1 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и пожарной машиной.