В Петербурге столкнулись дорожный "Оптимус Прайм" и пожарная машина

В пятницу вечером, 1 сентября столкнулся необычный легковой автомобиль Logan и пожарная машина.

Как сообщает "Водитель Петербурга", вечером 1 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и пожарной машиной.



По словам очевидцев, на пожарной машине не были включены спецсигналы и проблесковые маячки, однако водитель иномарки очень спешил, что привело к столкновению. Легковой автомобиль вылетел на газон, машина лишилась заднего стекла.



Отметим, что на иномарке шильда, в которой можно узнать Оптимуса Прайма.