В Петербурге начался хоккейный турнир "Лига будущего"

Спортивное мероприятие пройдет в дворце спорта "Юбилейный" и в спорткомлексе "Хоккейный город".

Международный турнир юношеских и детских команд начался в Петербурге сегодня, 30 апреля. Об этом сообщает издание "Мойка 78". Спортивное мероприятие пройдет в дворце спорта "Юбилейный" и в спорткомлексе "Хоккейный город".

Вчера в "Юбилейном" состоялся "День Детского хоккея". На открытие турнира приехали вице-губернатор Владимир Кириллов и полномоченный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Турнир пройдет в трех возрастных категориях. В нем примут участие 24 команды из России, Белоруссии, Казахстана, Чехии и Словакии. Северная столица представит две команды в каждой категории. В старшей группе сразятся воспитанники СШОР "Питер", СДЮШОР "Динамо с московскими хоккеистами из СДЮШОР "Динамо" имени Аркадия Чернышева. Также в турнире примут участие игроки из казахстанской команды "Барыс", латвийской "Riga" и чешской "HCM Warrior Brno Select".

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