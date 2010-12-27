В Петербурге ремонтируют дороги

Основной этап работ планируется завершить до 1 сентября 2019 года.

В четверг, 30 мая, в Петербурге дорожники ремонтируют асфальт сразу в нескольких районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, ремонтные работы ведутся на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе, Новгородской улице в Центральном районе, а также на Народной улице в Невском районе. Всего за день в городе обновят около шести километров.

Помимо этого в настоящее время идут работы на Дальневосточном проспекте, улице Фрунзе, Камчатской улице, улице Маяковского, Дороге на Каменку и других объекта. Основной этап работ планируется завершить до 1 сентября 2019 года.

Фото: Piter.TV