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В Петербурге срочно эвакуировали ТРК "Галерея"
Сегодня, 11:31
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В Петербурге срочно эвакуировали ТРК "Галерея"

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Торговый центр на Лиговском проспекте эвакуировали из-за бесхозного предмета.

В Санкт-Петербурге 2 мая, утром из торгового развлекательного центра "Галерея" эвакуировали всех сотрудников и посетителей. По словам очевидцев, в 10.00 утра по громкоговорителю прозвучало сообщение: "Сверка времени для персонала". После этого всех попросили покинуть здание.

В настоящее время вход в торговый комплекс огражден сигнальной лентой. По предварительной информации известно, что в торговый центр поступил звонок с сообщением о бесхозном предмете, который находится в помещении на Лиговском проспекте. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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