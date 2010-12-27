В Петербурге срочно эвакуировали ТРК "Галерея"

Торговый центр на Лиговском проспекте эвакуировали из-за бесхозного предмета.

В Санкт-Петербурге 2 мая, утром из торгового развлекательного центра "Галерея" эвакуировали всех сотрудников и посетителей. По словам очевидцев, в 10.00 утра по громкоговорителю прозвучало сообщение: "Сверка времени для персонала". После этого всех попросили покинуть здание.

В настоящее время вход в торговый комплекс огражден сигнальной лентой. По предварительной информации известно, что в торговый центр поступил звонок с сообщением о бесхозном предмете, который находится в помещении на Лиговском проспекте.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург