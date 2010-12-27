В Петербурге сожгли 65 кг санкционных продуктов

В отношении нарушителей могут возбудить административные дела.

В четверг, 13 июня, специалисты Россельхознадзора и сотрудники Кингисеппской таможни пришли с проверкой в складе временного хранения, который располагается в Ленобласти. Там специалисты обнаружили и изъяли более 60 кг запрещенных продуктов. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Среди санкционки оказались продукты животного происхождения, в основном молочка. В общей сложности специалисты нашли 60 килограммов сыра и 5 килограммов сметаны, произведенных в Эстонии.

В Россельхознадзоре сообщили, что продукция, общим весом 65 килограмм, была сожжена в соответствии с законодательством РФ. В отношении нарушителей могут возбудить административные дела.

Фото: Россельхознадзор