Зрители смогут насладиться камерными спектаклями театров из Петербурга, Воронежа, Самары, Польши, Израиля и Швейцарии. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по культуре Петербурга.

С 20 ноября по 3 декабря 2019 года в Санкт-Петербургском Интерьерном театре состоится VII Международный театральный фестиваль "Terra Incognita".

В рамках фестиваля пройдет вечер памяти известного политика Галины Старовойтовой и актера, режиссера, сотрудника Интерьерного театра Генриха Зданевича из цикла "Петербургский элизиум". В Карельской гостиной Дома актера пройдет спектакль-концерт барда Леонида Ваксмана и актрисы Марии Мушкатиной. Профессор Крейг Мэтерс организует актерский мастер-класс, Даниэль Клугер сыграет концерт, а Лев Тимофеев прочитает пьесу "Шизо для трех актеров".

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Адрес театра: Невский проспект, 104

Начало в 19:00

Фото: организатор мероприятия