С 20 ноября по 3 декабря 2019 года в Санкт-Петербургском Интерьерном театре состоится VII Международный театральный фестиваль "Terra Incognita".
В рамках фестиваля пройдет вечер памяти известного политика Галины Старовойтовой и актера, режиссера, сотрудника Интерьерного театра Генриха Зданевича из цикла "Петербургский элизиум". В Карельской гостиной Дома актера пройдет спектакль-концерт барда Леонида Ваксмана и актрисы Марии Мушкатиной. Профессор Крейг Мэтерс организует актерский мастер-класс, Даниэль Клугер сыграет концерт, а Лев Тимофеев прочитает пьесу "Шизо для трех актеров".
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Адрес театра: Невский проспект, 104
Начало в 19:00
Фото: организатор мероприятия
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