В Петербурге снова эвакуируют школы и больницы

Очевидцы публикуют видео в социальных сетях.

В понедельник, 18 февраля, снова эвакуировали больницы, школы и лицеи. Были эвакуированы лицей №144 и политехнический колледж городского хозяйства в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Также известно, что эвакуация прошла в Елизаветинской больнице и Экспофоруме. Кроме того на наличие бомб проверяли Городскую больницу №2, школы №98 и №186 и дом Зингера.

Очевидцы отметили, что эвакуаций 18 февраля намного больше, чем в минувшее воскресенье, когда в Петербурге эвакуировали ТРЦ "Капитолий" и "Шкиперский молл".