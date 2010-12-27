Петербургские студенты снимут сериал о веселых приключениях китайцев

В Санкт-Петербурге снимут комедийный сериал о жизни китайцев в городе на Неве.

Студенты и выпускники из Петербурга снимут комедийный веб-сериал о китайцах, которые решили жить в Северной столице России. По мнению студентов, сериал поспособствует продвижению русской культуры в Китае.

По сюжету 19-летний китаец Ли Бо, избалованный юноша приезжает в Петербург учиться. Он надеется наконец-то избавиться от пристального контроля родителей. Кроме того, Ли Бо любит Достоевского, а также рассчитывает стать знаменитым писателем. Однако позже мечтающий студент знакомится с русской сумасшедшей Дашей, которая перевернет все с ног на голову. При этом не только в жизни Ли Бо, но и его соседей по квартире, однокурсников и всей китайской диаспоры Северной столицы России.

Известно, что в настоящее время студенты собирают средства для воплощения своей идеи.

Фото: "ВК" группа "опять эти китайцы"