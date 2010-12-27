Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербургские студенты снимут сериал о веселых приключениях китайцев
Сегодня, 16:29
0
Shdaria
94

Петербургские студенты снимут сериал о веселых приключениях китайцев

0
 
 

В Санкт-Петербурге снимут комедийный сериал о жизни китайцев в городе на Неве.

Студенты и выпускники из Петербурга снимут комедийный веб-сериал о китайцах, которые решили жить в Северной столице России. По мнению студентов, сериал поспособствует продвижению русской культуры в Китае.

По сюжету 19-летний китаец Ли Бо, избалованный юноша приезжает в Петербург учиться. Он надеется наконец-то избавиться от пристального контроля родителей. Кроме того, Ли Бо любит Достоевского, а также рассчитывает стать знаменитым писателем. Однако позже мечтающий студент знакомится с русской сумасшедшей Дашей, которая перевернет все с ног на голову. При этом не только в жизни Ли Бо, но и его соседей по квартире, однокурсников и всей китайской диаспоры Северной столицы России.

Известно, что в настоящее время студенты собирают средства для воплощения своей идеи. 

Фото: "ВК" группа "опять эти китайцы"

Теги: ли бо , новости петербург , новости спб , петербург , сериал о китайцах , студенты о китайцах , студенты снимут сериал
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5