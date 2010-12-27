В Петербурге снимут новогоднюю сказку-мюзикл "Золушка" для Первого канала

В новогоднюю ночь россияне увидят музыкальную сказку, снятую на территории Северной столицы.

В Северной столице будут снимать новогоднюю телевизионную сказку для Первого канала. Руководство выбрало произведение, основанное по мотивам известной детской истории про Золушку. Режиссером музыкальной картины выступит Александр Игудин.

Представители киностудии отметили, что современная версия будет напоминать оригинальный фильм 1947 года, снятый также на ленинградской киностудии. Первый съемочный день запланирован на 6 октября. Трансляция работы планируется 31 декабря. Лента завершит предновогоднюю программу. После ее окончания зрители сразу же увидят речь президента России.

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