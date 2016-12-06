В Петербурге снимают продолжение "Агента национальной безопасности"

Новый сезон получил название "Возвращение агента".

В Петербурге снимают продолжение сериала "Агент национальной безопасности". Об этом сообщили в официальной группе киностудии Proline Film. Съемки начались 16 июля.

Новый сезон получил название "Возвращение агента". Режиссером сериала стал Дмитрий Светозаров, снимавший "Агента" с первого по третий сезоны. В новых сериях появятся Михаил Пореченков, Анна Геллер, Александр Устюгов, Вадим Яковлев, Сергей Мардарь и другие актеры.

Напомним, что последние серии "Агента национальной безопасности" снимали в декабре 2004 года. Сюжет сериала рассказывает о похождениях агента ФСБ Лехи Николаева, роль которого принесла известность Михаилу Пореченкову.

Фото: Киностудия PROLINE FILM / ВК.