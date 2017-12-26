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nadiputintseva
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В Петербурге снег с крыш сбрасывают на припаркованные авто

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Снег продолжали сбрасывать, несмотря на сигнализацию.

26 декабря петербуржцы, проживающие в доме на Дектяроной улице, проснулись раньше положенного, так как под окнами не переставала работать сигнализация припаркованной машины. Очевидцы сообщили, что "будильник" на иномарке сработал из-за того, что рабочие сбрасывали снег с крыши.

Видео вызвало бурную дискуссию у пользователей интернета. Одни встали на сторону рабочих, утверждая, что снег в любом случае надо убирать. По их мнению, хозяева машин должны понимать, что парковать свое авто под заснеженной крышей – не лучшая идея.

В Петербурге снег с крыш сбрасывают на припаркованные автоВ Петербурге снег с крыш сбрасывают на припаркованные авто

Владельцы припаркованных автомобилей решили оспорить это тем, что авто стоят на разрешенной парковке по всем правилам. Они утверждают, что невозможно предугадать, когда будут убирать снег, а когда нет. 

В Петербурге снег с крыш сбрасывают на припаркованные авто

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Теги: новости спб , происшествия , снег
Категории: Новости СПб Происшествия

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