В Петербурге снег с крыш сбрасывают на припаркованные авто

Снег продолжали сбрасывать, несмотря на сигнализацию.

26 декабря петербуржцы, проживающие в доме на Дектяроной улице, проснулись раньше положенного, так как под окнами не переставала работать сигнализация припаркованной машины. Очевидцы сообщили, что "будильник" на иномарке сработал из-за того, что рабочие сбрасывали снег с крыши.

Видео вызвало бурную дискуссию у пользователей интернета. Одни встали на сторону рабочих, утверждая, что снег в любом случае надо убирать. По их мнению, хозяева машин должны понимать, что парковать свое авто под заснеженной крышей – не лучшая идея.

Владельцы припаркованных автомобилей решили оспорить это тем, что авто стоят на разрешенной парковке по всем правилам. Они утверждают, что невозможно предугадать, когда будут убирать снег, а когда нет.

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