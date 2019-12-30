В Петербурге скончался создатель первой отечественной рок-оперы Юрий Димитрин

Драматургу было 85 лет.

В Петербурге скончался создатель первой отечественной рок-оперы "Орфей и Эвридика" Юрий Димитрин. Произведение было написано совместно с композитором Александром Журбиным. Печальную новость на своей странице "ВКонтакте" 17 января сообщил литератор Николай Подосокорский.

Драматург и либреттист ушел из жизни на 86-м году. "Орфей и Эвридика" появилась на свет в 1975-м году. Среди последних работ — либретто "Братья Карамазовы" по Ф.М. Достоевского для оперы-мистерии А.Смелкова в Мариинском театре, оперы "Идиот" и "Евангелие от Иуды" композитора П. Геккера.

Всего Юрием Димитриным написано более 70 пьес (либретто). В течение жизни драматург также занимался журналистикой и литературой.

Фото: mariinsky.ru