В Петербурге сгорело 4 дома в коллективном огородничестве "Сосново-Полянское"

Горит коллективное огородничество "Сосново-Полянское".

Вечером 25 января в Петербурге загорелись четыре дома КО "Сосново-Полянское". Дома расположены в Красносельском районе на значительном расстроянии друг от друга, сообщают очевидцы.

"На момент осмотра через железную дорогу стояла пожарная машина на пр. Народного Ополчения. Пожарные сидели внутри и бездействовали. По информации местных жителей в одном из домов постоянно проживал молодой человек. После третьего звонка в 101 пожарные соизволили выйти на место пожара", - пишет Артемий в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Очевидцы утверждают, что причина возгорания - умышленный поджог.

"На тропинке около подожженных домов были обнаружены сухие палки, что в принципе говорит о неслучайности данного события", - пишет автор фотографий.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург