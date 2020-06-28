Видео: в Кировском районе Петербурга сгорел полуприцеп с кислотой

Ущерб от пожара составил более 3 млн рублей.

Вчера ночью, 27 июня, в Кировском районе Петербурга загорелся полуприцеп, который перевозил дихлоринзоционуровую кислоту,. Об этом сообщила пресс-служба городского Росприроднадзора.

Инцидент произошел в 3:33 на территории промышленной зоны на Портовой улице. В огне оказалось транспортное средство, которое перевозило гранулированную кислоту в мешках по 25 кг. В 7:28 возгорание потушили.

Ведомство осмотрело место происшествия. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии не менее 0,5 км. Вещество находилось преимущественно на асфальтированной территории и затронуло площадь в 200 кв. метров.

По информации "Фонтанки.ру", сгорело более 2,4 тонн груза. Ущерб составил около 3,2 млн рублей.

СК начал доследственную проверку по факту возгорания опасного груза.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK