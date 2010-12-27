В Петербурге сбили пожилую велосипедистку

Пострадавшая была госпитализирована с места аварии в тяжелом состоянии.

В Калининском районе женщина за рулем сбила велосипедистку, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник в 13.40 на улице Металлистов во дворе дома № 89 "Шкода Октавия" сбила 53-летнюю велосипедистку. Пострадавшая была госпитализирована с места аварии в тяжелом состоянии.

В 15.20 в Колпино у дома 22/15 на улице Труда водитель совершил наезд на 77-летнего пенсионера. Пешеход получил тяжелые травмы.

Сейчас управление ГИБДД проводит проверки: выясняются обстоятельства дорожных аварий.

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