В Петербурге ребенка-инвалида не взяли в садик

Сотрудники детсада открестились от проблемного малыша, направив его в другое учреждение.

Петербурженка не может устроить ребенка-инвалида в детский сад. У женщины отказались принимать документы на двухлетнего мальчика, так как ему требуется специализированная коляска для передвижения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка по региону. Родители отметили что ребенок имеет первоочередное право на поступление в данное учреждение.

В результате мальчика направили в другой детский садик, который располагается далеко от места жительства семьи. Ознакомившись с ситуацией, омбудсмен обратилась в Прокуратуру. Представители закона рассказали, что в отношении мальчика были нарушено несколько законов.

У пострадавшего ребенка пострадал позвоночник, поэтому обычная коляска для него не подходит, требуется специальное устройство. С 2016 года семья не может получить необходимую вещь у государства.Благодаря распространению информации среди общественности, новую коляску семья может получить уже к концу 2018 года.

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