В Петербурге разрушается исторический дом с приемной депутата на первом этаже

Близость законодательной власти не спасает дом-памятник от разрушения.

Внимание жителей Центрального района Санкт-Петербурга привлекло состояние фасада Доходного дома Подворья Троице-Сергиевой лавры на улице Рубинштейна. Петербуржцы пишут в социальных сетях, что здание № 3 буквально осыпается на глазах. Куски штукатурки и даже камни отваливаются от фасада многоквартирного дома. В плачевном состоянии находятся и стены со стороны черного входа. При этом на первом этаже объекта находится приемная депутата ЗакС Марии Щербаковой.

Как может кому-то помочь Щербакова М.Д. с решением каких-либо хозяйственных или иных проблем горожан, если сама "сапожник без сапог"?... Именно такой вывод напрашивается, когда видишь плачевное состояние дома номер 3 на улице Рубинштейна, где расположена приемная депутата ЗакСа.В кои-то веки инициативные граждане решили помочь депутату и отправили обращения через портал "Наш Санкт-Петербург" (vk.com/wall-129354225_6522) с просьбой произвести ремонт фасада Доходного дома Подворья Троице-Сергиевой лавры. #некультурнаястолица Центральный район за комфортную среду обитания

Отметим, что историческое здание было построено во второй половине 19 века. Архитектором доходного дома стал Михаил Макаров, сам объект историки архитектуры относят к образцам петербургской эклектики.

На фото в социальных сетях видно, что памятник архитектуры действительно находится не в лучшем состоянии.

Фото: VK, Центральный район за комфортную среду обитания