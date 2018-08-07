В Петербурге разлили лужи крови в поддержку донорства

Доноры Петербурга провели "кровавую" акцию в городе.

"Фонд Доноров" провел социальную акцию в поддержку активистов, готовых предоставить собственную кровь ради благих целей. Для этого представители организации специально разлили на центральных улицах Петербурга несколько луж с красной жидкостью, напоминающей человеческий аналог.

Рядом с объектами на двух языках дублируется информация о важности донорства. Сообщения можно прочитать на русском и английском. Как отмечают организаторы мероприятия, таким способом они рассказали о том, что донорской крови постоянно не хватает. В настоящее время помощи ждут пациенты больниц при Университете имени павлова, Городской больнице имени Святого Георгия, Мариинской и других медицинских учреждений.

Фото и видео: Вконтакте/Фонд Доноров