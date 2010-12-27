В Петербурге пропали два 13-летних школьника: детей разыскивают

Родственники просят сообщить в полицию тех, кто видел или знает, где сейчас находятся подростки.

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранительные органы разыскивают двух 13-летних подростков, которые в течение нескольких дней не появлялись дома. Мобильные телефоны детей оказались отключены вечером 4 августа. Исчезнувших петербуржцев зовут Алина и Кирилл.

В последний раз их видели около половины девятого вечера. Мальчик зашел домой за курткой, чтобы проводить девочку до дома. Оперативники установили, что маршрут школьников должен был завершиться на Ленской улице,3. Там подростки так и не появились.

Девушка в последний раз связывалась с бабушкой около 20 часов вечера. Спустя час родственники уже не смогли дозвониться. Родители призывают активистов подключиться к поискам.

Фото: Вконтакте