В Петербурге задолженность по зарплате составила 271 млн рублей

Задолженность по зарплате перед петербургскими сотрудниками составила 271 млн 683 тыс. рублей.

Просроченные долги по зарплате в Петербурге оценили в 271 млн 683 тыс. рублей. Об этом пишет "Росбалт".



По данным Петростата, самый большой долг — в сфере обрабатывающих производств (более 135 млн рублей). Высокая задолженность и в строительной сфере, она составляет 97 млн 767 тыс. рублей.



За научные исследования и разработки накопился долг в 28 млн рублей. Долг в транспортной сфере составил почти 10 млн. В сфере образования задолженность составляет 308 тыс. рублей.