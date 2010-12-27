Просроченные долги по зарплате в Петербурге оценили в 271 млн 683 тыс. рублей. Об этом пишет "Росбалт".
По данным Петростата, самый большой долг — в сфере обрабатывающих производств (более 135 млн рублей). Высокая задолженность и в строительной сфере, она составляет 97 млн 767 тыс. рублей.
За научные исследования и разработки накопился долг в 28 млн рублей. Долг в транспортной сфере составил почти 10 млн. В сфере образования задолженность составляет 308 тыс. рублей.
Сегодня, 20:12
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В Петербурге задолженность по зарплате составила 271 млн рублей
Задолженность по зарплате перед петербургскими сотрудниками составила 271 млн 683 тыс. рублей.
Просроченные долги по зарплате в Петербурге оценили в 271 млн 683 тыс. рублей. Об этом пишет "Росбалт".