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В Петербурге задолженность по зарплате составила 271 млн рублей
Сегодня, 20:12
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TretyakovaS
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В Петербурге задолженность по зарплате составила 271 млн рублей

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Задолженность по зарплате перед петербургскими сотрудниками составила 271 млн 683 тыс. рублей.

Просроченные долги по зарплате в Петербурге оценили в 271 млн 683 тыс. рублей. Об этом пишет "Росбалт". 

По данным Петростата, самый большой долг — в сфере обрабатывающих производств (более 135 млн рублей). Высокая задолженность и в строительной сфере, она составляет 97 млн 767 тыс. рублей.

За научные исследования и разработки накопился долг в 28 млн рублей. Долг в транспортной сфере составил почти 10 млн. В сфере образования задолженность составляет 308 тыс. рублей.  

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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